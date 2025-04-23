23 апреля

Орел и Решка. Земляне. 2 сезон – Бразилия. Выпуск 4

Роскошь на всю катушку или квест выживания за 100 долларов? Смотрите онлайн любимое тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала и наслаждайтесь Бразилией без фильтров!

В тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон монета снова решает судьбы. А ведущие отправляются в самое сердце Латинской Америки, чтобы познакомиться с землянами. На этот раз их ждет солнечный Рио и сумасшедший ритм Сан-Паулу: белоснежные пляжи, жаркие танцы, вкус уличной еды и настоящие эмоции. Кто окажется в роскоши, а кто – в режиме «эконом»? Узнайте прямо сейчас!

В этом выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон вас ждут не просто увлекательные путешествия, а и невероятные истории о людях. Узнайте прямо сейчас, реально ли почувствовать настоящую бразильскую жизнь за 100 долларов? Как живут бразильские миллионеры? Почему бразильцы не стесняются своего тела? Что для них означает счастье? И как можно попасть впросак… просто флиртуя не так, как принято? Смотрите онлайн любимое тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон 4 выпуск на сайте Нового канала, где вас ждет новая страна, новые лица и их потрясающая культура!

Орел и Решка

Орел и Решка. Земляне 2 сезон

Орел и Решка. Земляне 2 сезон 3 выпуск

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Орел и Решка. Земляне. 2 сезон – Бразилия. Выпуск 4

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Орел и Решка. Земляне. 2 сезон – Бразилия. Выпуск 4

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Орел и Решка. Земляне. 2 сезон – Бразилия. Выпуск 4

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