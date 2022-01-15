Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 31 выпуск от 15.01.2022 на сайте Нового канала! Просто сейчас ты заглянешь в гости к нашим соседям – молдаванам и узнаешь, как они умеют работать и как любят отдыхать.

Кирилл Макашов проведет уикенд с безлимитной картой, поэтому у него будет не обычный гид, а солист группы Zdob și Zdub – Роман Ягупов. Он расскажет о местных традициях и культуре общения. Также ведущие узнают секрет молдавского виноделия. Michelle увидит, как выглядит домашний винный завод, а Кирилл попадет на фестиваль вина в замок Mimi. Чем удивят молдаване наших ведущих? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 31.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне 2021 на Сокотре