Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 31 випуск від 15.01.2022 на сайті Нового каналу! Просто зараз ти завітаєш у гості до наших сусідів – молдован і дізнаєшся, як вони вміють працювати та як люблять відпочивати.

Кирило Макашов проведе вікенд із безлімітною картою, тому у нього буде не звичайний гід, а соліст гурту Zdob și Zdub – Роман Ягупов. Він розповість про місцеві традиції та культуру спілкування. Також ведучі дізнаються секрет молдовського виноробства. Michelle побачить, як виглядає домашній винний завод, а Кирило потрапить на фестиваль вина у замок Mimі. Чим здивують молдовани наших ведучих? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 31.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни на Сокотрі