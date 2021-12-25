В трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 30 выпуск от 25.12.2021 тебя будет ждать финальное путешествие на чудо-острове Сокотра! Каких обычаев и традиций придерживаются тамошние жители? Почему они используют вместо лекарств и уколов ржавый гвоздь и металлическую проволоку? И как живет настоящий пещерный человек на территории Сокотры? Заинтригован? Все ответы на вопросы ты узнаешь в 30 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 2021!

Кроме знакомства с самыми удивительными землянами нашей планеты ведущие отправятся исследовать местную флору и фауну. Турист-миллионер впервые будет практиковать дайвинг и познакомится с первозданным подводным миром Аравийского моря, а владелец 100$ узнает, как местным пчеловодам удается собирать мед диких пчел прямо в горах! Ты просто не можешь пропустить эти экзотические открытия! Стань их свидетелем – смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 30 выпуск от 25.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Сокотре. Часть 1