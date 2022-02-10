10 февраля

Ведущая застрянет прямо посреди безжизненной пустыни! – Орел и Решка. Чудеса света 2022. Выпуск 39

Не можешь дождаться, когда человеческая нога наконец-то ступит на Марс? Мечтаешь о путешествии на красную планету? В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 39 от 22.01.2022 ведущие устроят тебе путешествие в филиал Марса на Земле! Надевай скафандр, мы вылетаем навстречу пейзажам неземной красоты!

На юге Иордании, по соседству с Красным морем, расположен земной близнец Марса – пустыня Вади-Рам. Ее удивительные пейзажи приковали к себе внимание не только миллионов туристов, но и самых популярных режиссеров, использовавших эту локацию как двойник красной планеты! В 39 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 мы покажем, какие секреты скрывает это космическое место, а также его жители.

Неужели богач арендует настоящий марсоход для своего незабываемого уик-энда? Какой ночлег сможет предложить марсианский Вади-Рам поклонникам роскоши, а также туристам с ограниченным бюджетом? Что будет делать ведущая, застрявшая прямо посреди пустыни? Ты не можешь пропустить непредсказуемые развязки этих ситуаций – смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 39 от 22.01.2022 на сайте Нового канала и стань их свидетелем прямо сейчас!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света в Барселоне (Храм Святого Семейства)

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