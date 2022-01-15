В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 38 от 15.01.2022 ведущие решат разгадать тайну величайшего архитектурного чуда – Храма Святого Семейства, который украшает колоритную столицу Испании. Почему его строительство длится более 139 лет? Кто на самом деле каталонский архитектор Антонио Гауди: гений или безумец? Сколько пожертвований прихожан ежегодно тратится на это монументальное сооружение? Не терпится узнать ответы на эти вопросы? Ты можешь узнать их в 38 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 вскоре!

Кроме почетной миссии по исследованию секретов Саграды Фамилии путешественники смогут насладиться уютными улочками, гастрономическими чудесами и даже высокотехнологичными экстремальными видами спорта Барселоны! Как думаешь, кто из них воспользуется самым экстравагантным прогулочным видом транспорта, а кто овладеет доской, благодаря которой можно летать над водой со скоростью автомобиля? Проверь, как хорошо работает твоя интуиция, – смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 38 от 15.01.2022 на сайте Нового канала!

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