10 лютого

Ведуча застрягне просто посеред неживої пустелі! – Орел і Решка. Чудеса світу 2022. Випуск 39

Не можеш дочекатися, коли людська нога нарешті ступить на Марс? Мрієш про подорож на червону планету? У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 39 від 22.01.2022 ведучі влаштують тобі подорож у філіал Марсу на Землі! Надягай скафандр, ми вилітаємо назустріч пейзажам неземної краси!

На півдні Йорданії, по сусідству з Червоним морем, розташований земний близнюк Марсу – пустеля Ваді-Рам. Її дивовижні пейзажі прикули до себе увагу не тільки мільйонів туристів, але й найпопулярніших режисерів, які використали цю локацію як двійник червоної планети! У 39 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 ми покажемо, які секрети приховує це космічне місце, а також його жителі.

Невже багатій орендує справжній марсохід для свого незабутнього вікенду? Який нічліг зможе запропонувати марсіанська Ваді-Рам прихильникам розкоші, а також туристам з обмеженим бюджетом? Що робитиме ведуча, яка застрягне просто посеред пустелі? Ти не можеш пропустити непередбачувані розв’язки цих ситуацій - дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 39 від 22.01.2022 на сайті Нового каналу та стань їхнім свідком просто зараз!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу в Барселоні (Храм Святого Сімейства)

Новини каналу
Новини каналу
Помінятися з друзями квартирами та приготувати сніданок у білизні: ідеальний День святого Валентина від сексолога
10 лютого
Що подивитися у Стамбулі за три дні: поради Віталіни Біблів
10 лютого
Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві: «Жінку сприймали, як «принеси, подай, мовчи»
10 лютого
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь