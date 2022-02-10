Не можеш дочекатися, коли людська нога нарешті ступить на Марс? Мрієш про подорож на червону планету? У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 39 від 22.01.2022 ведучі влаштують тобі подорож у філіал Марсу на Землі! Надягай скафандр, ми вилітаємо назустріч пейзажам неземної краси!

На півдні Йорданії, по сусідству з Червоним морем, розташований земний близнюк Марсу – пустеля Ваді-Рам. Її дивовижні пейзажі прикули до себе увагу не тільки мільйонів туристів, але й найпопулярніших режисерів, які використали цю локацію як двійник червоної планети! У 39 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 ми покажемо, які секрети приховує це космічне місце, а також його жителі.

Невже багатій орендує справжній марсохід для свого незабутнього вікенду? Який нічліг зможе запропонувати марсіанська Ваді-Рам прихильникам розкоші, а також туристам з обмеженим бюджетом? Що робитиме ведуча, яка застрягне просто посеред пустелі? Ти не можеш пропустити непередбачувані розв’язки цих ситуацій - дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 39 від 22.01.2022 на сайті Нового каналу та стань їхнім свідком просто зараз!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу в Барселоні (Храм Святого Сімейства)