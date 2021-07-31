В тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 9 выпуск от 31.07.2021 Кирилл Макашов и Michelle Andrade заглянут в гости к создателям европейской цивилизации – грекам. Знакомство с современными жителями Греции ведущие начнут с главного города страны – Афин. Они проедутся на греческом метрополитене, который считается одним из самых необычных в мире. Когда афиняне рыли подземку, нашли много мозаик, амфор, античной посуды, остатков колонн и даже целые улицы с водопроводами. Все остатки древних культур они оставили на своих местах, поэтому в метро чувствуешь себя, будто в музее.

В 9 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов посетит священную гору Афон и прыгнет с 70-метровой банджи на Коринфском канале. Готов к невероятным приключениям ведущих и знакомству с современными греками? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 9 на сайте Нового канала.

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