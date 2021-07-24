Знаем, как ты соскучился по драйвовым подругам-путешественницам! Бог наконец услышал твои молитвы, ведь трэвел-шоу Орел и Решка. Девчата. Неизданное 1 от 24.07.2021 уже на твоем экране! Трудно поверить, но впереди тебя ждут 45 минут чистого кайфа и эксклюзива!

На первый взгляд, хрупкие ведущие оказались еще теми смельчаками, ведь именно они открыли сезон приключений в период разгара эпидемии. Подружки-зажигалки доказали, что безопасно путешествовать можно даже при таких условиях.

В Неизданном 1 Орел и Решка. Девчата женская дружба стала символом трэвел-шоу, ведь девушкам удалось разрушить стереотип о ее отсутствии. Но если ты подумал, что они одаривали друг друга лестными комплиментами и беспрестанно мило обнимались, то ты наивно ошибся!

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