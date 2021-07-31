У тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 9 випуск від 31.07.2021 Кирило Макашов і Michelle Andrade завітають у гості до творців європейської цивілізації – греків. Знайомство з сучасними жителями Греції ведучі почнуть з головного міста країни – Афін. Вони проїдуться на грецькому метрополітені, який вважається одним із найнезвичайніших у світі. Коли афіняни рили підземку, то знайшли багато мозаїк, амфор, античного посуду, залишків колон і навіть цілі вулиці з водопроводами. Усі залишки древніх культур вони залишили на своїх місцях, тому в метро відчуваєш себе, ніби в музеї.

У 9 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов відвідає священну гору Афон і пригне з 70-метрової банджі на Коринфському каналі. Готовий до неймовірних пригод ведучих і знайомства з сучасними греками? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 9 на сайті Нового каналу.

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