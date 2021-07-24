Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 8 выпуск от 24.07.2021 на сайте Нового канала и открой для себя необычные традиции наших соседей по морю турков. Michelle Andrade и Кирилл Макашов прилетели в Стамбул, чтобы познакомиться с интересными землянами, а также узнать больше об их быте, культуре и гостеприимстве. Хочешь узнать, чем славится Турция кроме all inclusive? Смотри онлайн 8 выпуск Орел и Решка. Земляне.

В этом выпуске Michelle Andrade расскажет, как спастись от стамбульских мошенников. А Кирилл Макашов попробует блюда, которые ели султаны в 15 веке. Готов к невероятным приключениям? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 8.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Княжестве Андорра