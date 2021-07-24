Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 8 випуск від 24.07.2021 на сайті Нового каналу та відкрий для себе незвичайні традиції наших сусідів по морю турків. Michelle Andrade та Кирило Макашов прилетіли в Стамбул, щоб познайомитися з цікавими землянами, а також дізнатися більше про їхній побут, культуру та гостинність. Хочеш дізнатися, чим славиться Туреччина окрім all inclusive? Дивись онлайн 8 випуск Орел і Решка. Земляни.

У цьому випуску Michelle Andrade розкаже, як врятуватися від стамбульських шахраїв. А Кирило Макашов скуштує страви, які їли султани в 15 столітті. Готовий до неймовірних пригод? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 8.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Князівстві Андорра