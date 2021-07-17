Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 7 выпуск от 17.07.2021 на сайте Нового канала! Michelle Andrade и Кирилл Макашов отправились в Грузию, чтобы познакомить тебя с самыми гостеприимного землянами во всем мире. Ты только представь, для грузина гость – настоящий подарок. Они охотно помогут, накормят, напоят и приютят на ночлег любого путешественника.

В 7 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов будет шиковать с золотой картой в кармане и увидит, где живут и как отдыхают самые богатые грузины. А Michelle Andrade поднимется по «дороге смерти» в самый высокогорный район в Грузии Тушети и познакомится с единственными землянами во всей Европе, которые живут так высоко в горах. Готов к увлекательному путешествию? Смотри онлайн Орел и Решка. Земляне выпуск 7.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Португалии (Азорские острова)