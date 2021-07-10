В последнее время не хватает внутреннего умиротворения и гармонии? Ведущие трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 19 от 10.07.2021 нашли гавань спокойствия и релакса – их величество Азорские острова!

Местные жители беспокоятся об окружающей среде: в городе нет грязных производств, а в ближайшие гавани не заходят даже круизные лайнеры. Именно поэтому даже самые дорогие отели отвечают требованиям экологичности. В 19 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 владельцу золотой карточки удалось релакснуть, почувствовав все прелести экотуризма. Отель, в котором поселился богач, построили из пробкового дерева и бамбука, а его наполнение удивило даже самого привередливого буржуя!

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– Узнать, удалось ли одному из ведущих увидеть самого большого обитателя океана;

– Увидеть потаенные и удивительные уголки Азорских островов;

– Почувствовать атмосферу нетронутой природы.

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