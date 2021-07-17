Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 7 випуск від 17.07.2021 на сайті Нового каналу! Michelle Andrade та Кирило Макашов вирушили у Грузію, щоб познайомити тебе з найгостиннішими землянами у всьому світі. Ти тільки уяви, для грузина гість – справжній подарунок. Вони залюбки допоможуть, нагодують, напоять і прихистять на нічліг будь-якого мандрівника.

У 7 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов шикуватиме з золотою картою в кишені і побачить, де живуть і як відпочивають найбагатші грузини. А Michelle Andrade підніметься по «дорозі смерті» у найвисокогірніший район у Грузії Тушеті і познайомиться з єдиними землянами у свій Європі, які живуть так високо в горах. Готовий до захопливої мандрівки? Дивись онлайн Орел і Решка. Земляни випуск 7.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Португалії (Азорські острови)