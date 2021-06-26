В тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 4 выпуск от 26.06.2021 ты узнаешь, как живут и чем занимаются ливанцы после страшной трагедии 4 августа 2020 года. После двух ужасных взрывов в порту Бейрута, город превратился в руины. Местные жители покажут как выглядели их дома после трагедии, а также расскажут, как им удалось сохранить позитивный настрой и силу духа.

Также Ливан удивит тебя своими контрастами. Города Бейрут и Триполи станут отличным примером того, как в одной стране могут ужиться как светский, так и строго мусульманский город. Однако таких разных ливанцев объединяют две вещи – невероятное гостеприимство и умение всегда прийти на помощь. Погрузись в жизнь ливанцев прямо сейчас в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 4 выпуск от 26.0.2021 на сайте Нового канала.

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