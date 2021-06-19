Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 16 от 19.06.2021 на сайте Нового канала, ведь каникулы в колоритной Испании продолжаются!

Наше новое чудо света – настоящее месторождение золота! Более двух тысяч лет назад римляне открыли секрет горы Лас-Медулас, которая скрывала в себе ценный металл! Сегодня это место – национальный парк, который завораживает своей красотой! Не пропусти возможность и насладись этим удивительным видом в 16 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021. Возможно, одному из ведущих удалось найти кусочек желтого сокровища?

Нашли или не нашли настоящее золото ведущие во время испанского путешествия, ты узнаешь после просмотра. Но золото – не всегда то, что блестит, в чем убедились оба туриста! Гастрономические эксперименты, экстремальные виды спорта и незабываемые эмоции – вот настоящее золото, которое дарит жизнь! Смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 16 от 19.06.2021 и узнай еще больше подробностей из этого путешествия!

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