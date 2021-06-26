У тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 4 випуск від 26.06.2021 ти дізнаєшся, як живуть і чим займаються ліванці після страшної трагедії 4 серпня 2020 року. Після двох жахливих вибухів в порту Бейрута, місто перетворилося на руїни. Місцеві жителі покажуть, як виглядали їхні будинки після трагедії, а також розкажуть, як їм вдалося зберегти позитивний настрій і силу духу.

Також Ліван здивує тебе своїми контрастами. Міста Бейрут і Триполі стануть чудовим прикладом того, як в одній країні можуть ужитися як світське, так і строго мусульманське місто. Однак таких різних ліванців об’єднують дві речі – неймовірна гостинність і вміння завжди прийти на допомогу. Поринь в життя ліванців просто зараз в тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 4 випуск від 26.0.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Іспанії (Лас-Медулас)