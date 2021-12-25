У тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 30 випуск від 25.12.2021 на тебе чекатиме фінальна подорож на диво-острові Сокотра! Яких звичаїв і традицій дотримуються тамтешні жителі? Чому вони використовують замість ліків та уколів іржавий цвях і металевий дріт? І як саме живе справжня печерна людина на території Сокотри? Заінтригований? Усі відповіді на запитання ти дізнаєшся у 30 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2021!

Окрім знайомства з найдивовижнішими землянами нашої планети ведучі вирушать досліджувати місцеву флору й фауну. Турист-мільйонер вперше практикуватиме дайвінг і познайомиться з первозданним підводним світом Аравійського моря, а власник 100$ дізнається, як місцевим пасічникам вдається збирати мед диких бджіл просто в горах! Ти просто не можеш пропустити ці екзотичні відкриття! Стань їхнім свідком – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 30 випуск від 25.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Сокотрі. Частина 1