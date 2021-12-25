Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 29 выпуск от 25.12.2021 на сайте Нового канала! Орел и Решка станет первым тревел-шоу, которое откроет остров Сокотру и его жителей всему миру. Эта программа будет самая необычная за весь сезон. Чтобы ее снять ведущим пришлось пойти на обман. Какой именно? Смотри онлайн в 29 выпуске Орел и Решка. Земляне.

Кирилл Макашов покажет главный символ острова Сокотра – драконовое дерево. Его рисуют на вывесках, бутылках с водой и даже номерных знаках. Тем временем Michelle Andrade посетит город Хадибо, где познакомится с местными, которые не знают своего возраста и интересно здороваются. Не пропусти увлекательное путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 29.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Италии (Венеция)