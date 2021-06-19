В тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 3 выпуск от 19.06.2021 Michelle Andrade и Кирилл Макашов отправятся в легендарный космический мегаполис Дубай. Ведущие познакомятся с уникальными жителями, которые раз за разом создают новые чудеса света и устанавливают уникальные рекорды.

В 3 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов пообщается с обычными трудовыми мигрантами, которые работают на тяжелых работах. А Michelle Andrade почувствует себя настоящей богачкой и узнает, на что коренные дубайцы тратят свои миллионы. Готов приехать в гости к мастерам чудес? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 3 на Новом канале.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Грузии (Сванские башни)