Гамарджоба генацвале! Все, что ты знаешь о Грузии, ограничивается хачапури, вином и хинкали? Пришло время узнать больше о стране гостеприимства, нетронутой величественной природы и самой вкусной кухни – Грузии! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 15 от 12.06.2021 на сайте Нового канала.

Сначала ты вместе с ведущими исследуешь новое чудо света – Сванские башни, которые поселились в отдаленном регионе Грузии и имеют многовековую историю. Как жили тогдашние сваны? В каком состоянии находятся здания, построенные еще в 14-м веке? Об этом тебе и ведущему в 15 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 расскажет потомок древнейшего рода Маргиани!

После насыщенной культурной программы вашу компанию будут ждать грузинское караоке в автобусе, дегустация этнических деликатесов и экстремальный сноубординг. А для того, чтобы просмотр был еще более интересным, мы подготовили для тебя загадку. Кто смог позволить себе в качестве средства передвижения лошадь: владелец безлимитной карты или бюджетный турист? Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 15 от 12.06.2021 и узнай ответы на все вопросы прямо сейчас!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Эфиопии