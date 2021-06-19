У тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 3 випуск від 19.06.2021 Michelle Andrade та Кирило Макашов вирушать у легендарний космічний мегаполіс Дубай. Ведучі познайомляться з унікальними жителями, які раз за разом створюють нові дива світу та встановлюють унікальні рекорди.

У 3 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов поспілкується зі звичайними трудовими мігрантами, які працюють на найважчих роботах. А Michelle Andrade відчує себе справжньою багачкою і дізнається, на що корінні дубайці витрачають свої мільйони. Готовий завітати в гості до майстрів чудес? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 3 на Новому каналі.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Грузії (Сванські вежі)