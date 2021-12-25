Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 29 випуск від 25.12.2021 на сайті Нового каналу! Орел і Решка стане першим тревел-шоу, яке відкриє острів Сокотру та його жителів усьому світу. Ця програма буде найнезвичайнішою за весь сезон. Щоб її зняти ведучим довелося піти на обман. Який саме? Дивись онлайн у 29 випуску Орел і Решка. Земляни.

Кирило Макашов покаже головний символ острова Сокотра – драконове дерево. Його малюють на вивісках, пляшках з водою і навіть номерних знаках. Тим часом Michelle Andrade відвідає місто Хадібо, де познайомиться з місцевими, які не знають свого віку та цікаво вітаються. Не пропусти захопливу подорож – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 29.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Італії (Венеція)