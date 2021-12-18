Новый каналОрел и РешкаЧудеса света 2021
18 декабря

Ведущий захочет переквалифицироваться в гондольера – Орел и Решка. Чудеса света 2021. Выпуск 37

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 37 от 18.12.2021 на сайте Нового канала – осуществи мечту каждого туриста нашей планеты, посетив Венецию вместе с ведущими-путешественниками!

Трудно найти и даже представить человека, который ровно дышал бы к этому городу романтиков с его нарядными кукольными домиками и гондолами всех цветов радуги. В 37 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущие покажут тебе, как живут земляне в этой части света, расскажут, какая профессия является здесь наиболее престижной и высокооплачиваемой, а также раскроют секрет, как построен итальянский город каналов.

Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 37 от 18.12.2021 и стань одним из первых, кто узнает такие интересные вещи о Венеции:

    - где находится гостиная Европы;

    - почему на главной площади Сан-Марко нельзя сидеть, есть и делать еще много разных вещей;

    - сколько ежемесячно получает гондольер и в чем состоит главная сложность его работы.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Шардже

Ведущий захочет переквалифицироваться в гондольера – Орел и Решка. Чудеса света 2021. Выпуск 37
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