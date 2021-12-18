Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 37 от 18.12.2021 на сайте Нового канала – осуществи мечту каждого туриста нашей планеты, посетив Венецию вместе с ведущими-путешественниками!

Трудно найти и даже представить человека, который ровно дышал бы к этому городу романтиков с его нарядными кукольными домиками и гондолами всех цветов радуги. В 37 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущие покажут тебе, как живут земляне в этой части света, расскажут, какая профессия является здесь наиболее престижной и высокооплачиваемой, а также раскроют секрет, как построен итальянский город каналов.

Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 37 от 18.12.2021 и стань одним из первых, кто узнает такие интересные вещи о Венеции:

- где находится гостиная Европы;

- почему на главной площади Сан-Марко нельзя сидеть, есть и делать еще много разных вещей;

- сколько ежемесячно получает гондольер и в чем состоит главная сложность его работы.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Шардже