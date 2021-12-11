Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 27 выпуск от 11.12.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе ведущие прилетят к сицилийцам. Michelle Andrade познакомится с настоящим мафиози, который расскажет, как попал в преступную организацию. Кирилл Макашов познакомится с людьми, которые борются против сицилийской мафии.

В 27 выпуске Орел и Решка. Земляне ведущие узнают, что сицилийцы очень любят вкусно поесть. За свежими продуктами они отправляются на местные рынки и всегда покупают у одного и того же продавца. Что интересного происходит на базарах? Узнает Кирилл Макашов. Не пропусти интересное путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 27.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса мира 2021 в Испании (Лунный остров Лансароте)