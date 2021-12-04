Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 35 от 04.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить удивительное путешествие на Луну!

Наша планета так уникальна, что мы даже не догадываемся о существовании удивительных мест. Ты только представь: на Земле есть пространство, которое один в один напоминает Луну! Встречай наше новое чудо света – лунный остров Лансароте. Этот космический феномен находится в составе Канарских островов прямо посреди Атлантического океана.

В 35 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущие отправятся на остров Лансароте, чтобы узнать, какая она – жизнь на обломке Луны. Окажется, что здесь царят особые обычаи и правила, делающие это место по-настоящему удивительным.

Как на Земле появились космические пейзажи? Почему их возникновению предшествовал апокалипсис? И насколько безопасно это место для жизни сегодня? Узнай ответы на эти вопросы прямо сейчас – смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 35 от 04.12.2021.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Черногории