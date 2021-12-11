Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 27 випуск від 11.12.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі ведучі прилетять до сицилійців. Michelle Andrade познайомиться зі справжнім мафіозі, який розкаже, як потрапив у злочинну організацію. А Кирило Макашов познайомиться з людьми, які борються проти сицилійської мафії.

У 27 випуску Орел і Решка. Земляни ведучі дізнаються, що сицилійці дуже люблять смачно поїсти. За свіжими продуктами вони вирушають на місцеві ринки і завжди купують в одного й того самого продавця. Що цікавого відбувається на базарах? Дізнається Кирило Макашов. Не пропусти цікаву мандрівку – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 27.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Іспанії (Місячний острів Лансароте)