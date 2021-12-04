Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 26 выпуск от 04.12.2021 на сайте Нового канала! Черногория – один из любимых курортов украинцев. Кирилл Макашов и Michelle Andrade прилетели сюда в не сезон, чтобы показать тебе, как действительно живут и чем занимаются черногорцы, когда разъезжаются туристы.

В 26 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл будет отдыхать с безлимитной картой в кармане, поэтому познакомится с самыми богатыми черногорцами, которые живут на морском побережье. Он встретится с владельцем устричной фермы и впервые в жизни попробует этих моллюсков. Michelle арендует автомобиль и отправится знакомиться с горными черногорцами. Чем удивят эти земляне наших ведущих? Не пропусти интересное путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 26.

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