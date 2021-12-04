Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 26 випуск від 04.12.2021 на сайті Нового каналу! Чорногорія – один із улюблених курортів українців. Кирило Макашов і Michelle Andrade прилетіли сюди в не сезон, щоб показати тобі, як насправді живуть і чим займаються чорногорці, коли роз’їжджаються туристи.

У 26 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило відпочиватиме з безлімітною картою в кишені, тому познайомиться з найбагатшими чорногорцями, які живуть на морському узбережжі. Він зустрінеться з власником устричної ферми та вперше в житті скуштує цих молюсків. Michelle орендує автомобіль і поїде знайомитися з гірськими чорногорцями. Чим здивують ці земляни наших ведучих? Не пропусти цікаву мандрівку – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 26.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Франції (Париж)