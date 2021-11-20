Бонжур, мон ами! Ты смотришь трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 34 от 20.11.2021 на сайте Нового канала, а это значит, что следующие пятьдесят минут ты абстрагируешься от всего и отправишься в удивительное путешествие вместе с ведущими!

Есть на нашей планете место, о котором мечтает любая девушка! В нем так же важно побывать, как важно родить ребенка или выйти замуж. О нем говорят: «Один раз увидеть и умереть». Это Эйфелева башня – символ Парижа, поглядеть на который мечтают миллионы туристов со всего мира! В 34 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 свою давнюю мечту воплотят в реальность ведущие. Кто почувствует себя элитным парижанином, а кто – туристом со 100$ в очень дорогой стране, решит монетка.

Архитектура, атмосфера и загадочность Парижа покоряли сердца всех, кто хотя бы раз видел эту красоту своими глазами. Об этом городе ходят легенды, писатели посвящают ему оды любви, а художники – свои полотна. А что известно о самой романтичной железной красавице? Как Эйфелева башня стала лучшей подругой всех влюбленных парочек? И почему в прошлом ее хотели снести? Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 34 от 20.11.2021 и узнай эту увлекательную историю первым!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Швеции