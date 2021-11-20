Познакомься со шведами в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 25 выпуск на Новом канале! Кирилл Макашов и Michelle Andrade отправятся в Швецию и узнают, правда ли, что там живут исключительно высокие голубоглазые блондины, существует ли на самом деле шведский брак и что слушают в стране, подарившей миру легендарную группу ABBA.

В Швеции у ведущих Орел и Решка. Земляне возникнут неожиданные трудности со съемками. Оказывается, шведы очень не любят, когда их снимают на камеру без спросу. Они привыкли держать дистанцию и редко кого впускают в свое личное пространство. Несмотря на это, ведущим удалось узнать шведов немного лучше. Какие они на самом деле, эти таинственные земляне, которые даже зимой купаются в холодной воде и не стесняются ходить по секонд-хендам? Смотри в проекте Орел и Решка. Земляне 24 выпуск.

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