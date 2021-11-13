Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 33 от 13.11.2021 на сайте Нового канала! Говорят, что все дороги ведут в Рим, и не зря, ведь в этот раз наша дорога ведет именно в этот величественный древний город. Здесь находится новое чудо света, ради которого каждый год более четырех миллионов туристов со всего мира бросают все свои дела и отправляются навстречу приключениям.

В 33 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ты узнаешь, что в свое время Колизей был самой популярной и кровавой ареной мира. Здесь тысячи зрителей требовали хлеба и зрелищ, и именно это место унесло более полумиллиона жизней ради забавы и наслаждения. Сегодня Колизей – самое главное достояние и гордость Рима, а также официальное новое чудо света.

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 33 от 13.11.2021 и будь первым, кто узнает, как свои уикенды проведут владелец безлимитной карты и бюджетный турист!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Эстонии