Познайомся зі шведами у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 25 випуск на Новому каналі! Кирило Макашов і Michelle Andrade вирушать до Швеції і дізнаються, чи правда там живуть виключно високі блакитноокі блондини, чи існує насправді шведський шлюб і що слухають у країні, яка подарувала світові легендарний гурт ABBA.

У Швеції у ведучих Орел і Решка. Земляни виникатимуть несподівані труднощі зі зйомками. Виявляється, шведи не люблять, коли їх знімають на камеру без дозволу. Вони звикли тримати дистанцію і рідко когось впускають у свій особистий простір. Незважаючи на це, ведучим вдалося впізнати шведів трохи краще. Які вони насправді, ці таємничі земляни, які навіть узимку купаються в холодній воді і не соромляться ходити по секонд-хендах? Дивись у проекті Орел та Решка. Земляни 24 випуск.

Дивитись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Італії (Рим)