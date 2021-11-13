Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 24 выпуск от 13.11.2021 на сайте Нового канала! В этот раз ведущие познакомятся с эстонцами – землянами, которые первыми в мире создали цифровое государство, выбрали президента через интернет и заработали миллиарды, сидя перед экраном компьютера.

В 24 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов познакомится с самыми богатыми эстонскими стартаперами и узнает об организации работы в их компаниях. А Michelle Andrade сходит на закупку в местный супермаркет и отведает необычные консервы из медведя. Придется ли ей по душе гастрономический эксперимент? Удивительное знакомство с эстонцами смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 24.

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