Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 24 випуск від 13.11.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу ведучі познайомляться з естонцями – землянами, які першими в світі створили цифрову державу, обрали президента через інтернет і заробили мільярди, сидячи перед екраном комп’ютера.

У 24 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов познайомиться з найбагатшими естонськими стартаперами та дізнається про організацію роботи в їхніх компаніях. А Michelle Andrade сходить на закупку в місцевий супермаркет і скуштує незвичайні консерви з ведмедя. Чи припаде їй до душі гастрономічний експеримент? Дивовижне знайомство з естонцями дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 24.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Австрії (Альпи)