В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 32 от 06.11.2021 ведущие-путешественники познакомят тебя поближе с очередным чудом света – австрийскими Альпами!

Кристально чистые ручьи, пьянящий свежий воздух и ярко-зеленые пастбища! Нет, это не картинка с обертки твоего любимого шоколада, а то, что видит австриец из своего окна каждый день. В 32 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 монета традиционно решит, кто будет наслаждаться роскошью во время своего уик-энда, а кому придется жадно облизываться и лишь мечтать о ней.

Владельцу 100$ придется не слишком сладко, ведь уровень жизни в Австрии требует больших затрат. Ты только представь: одна поездка на такси будет стоить больше половины бюджета туриста со скромным аппетитом! Но он окажется еще тем хитрецом и использует метод своего коллеги, чтобы сэкономить средства.

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 32 от 06.11.2021 на сайте Нового канала и узнай, что придумает бюджетный турист и почему ему придется рискнуть собственной свободой!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Албании