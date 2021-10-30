Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 22 выпуск от 30.10.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе Michelle Andrade и Кирилл Макашов посетят одну из самых маленьких, но самых богатых и успешных славянских стран – Словению. Здесь нет газа, нефти или золота, но это не мешает словенцам жить достойной жизнью, получать высокие зарплаты и пенсии.

В 22 выпуске Орел и Решка. Земляне Michelle Andrade сходит на свидание с главным холостяком Словении. А Кирилл Макашов овладеет новой профессией маляра-штукатура и заночует в настоящем замке. Чем словенцы удивят ведущих? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 22.

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