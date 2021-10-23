В 30 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 30 от 23.10.2021 ты увидишь нетронутое чудо света, где нет многоэтажных отелей, суеты, навязчивых туроператоров, а есть только сотни оттенков голубого цвета, полное умиротворение, а также удивительный симбиоз мира природы и животных. Добро пожаловать на острова архипелага Базаруто!

Одному из ведущих трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 удастся вернуться в детство. Большую часть острова Базаруто занимают песчаные дюны, на склонах которых можно покататься на сноубордах! Такой опыт напомнит счастливчику спуск с заснеженной горки и подарит массу положительных эмоций.

А вот другому туристу придется довольствоваться местным колоритом, посетив салон маникюра и педикюра, где услуги предоставляют брутальные рыбаки! Чем закончится этот бьюти эксперимент для путешественника? И какие еще сюрпризы будут ждать его впереди? Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 30 от 23.10.2021 на сайте Нового канала и узнай все это прямо сейчас!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Амстердаме