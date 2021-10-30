Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 22 випуск від 30.10.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі Michelle Andrade та Кирило Макашов відвідають одну з найменших але найбагатших і найуспішніших слов’янських країн – Словенію. Тут немає газу, нафти чи золота, але це не заважає словенцям жити гідним життям, отримувати високі зарплати та пенсії.

У 22 випуску Орел і Решка. Земляни Michelle Andrade сходить на побачення з головним холостяком Словенії. А Кирило Макашов опанує нову професію муляра-штукатура та заночує у справжньому замку. Чим словенці здивують ведучих? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 22.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Мозамбіку (Архіпелаг Безаруто)