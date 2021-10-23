Надеемся, ты наготове, ведь впереди нас ждет увлекательное путешествие! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 21 выпуск от 23.10.2021 на сайте Нового канала!

На этот раз ведущие познакомятся с самыми прогрессивными землянами нашей планеты – нидерландцами. Эти люди славятся титулом богов инженерии, ведь в их городах можно встретить мосты, напечатанные 3D-принтерами! В 21 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 2021 ведущим удастся пообщаться с представителем королевской семьи, велосипедным мэром и узнать больше об особенностях их жизни!

Спорим, что на этом ты не прекратишь удивляться, а просидишь весь выпуск в изумлении от технологических чудес, которые придумали эти удивительные земляне! Нашествие двухколесных коней, скрытые миллиардеры, современные бароны – все это и много других увлекательных открытий уже ждут тебя! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 21 выпуск от 23.10.2021 и стань первым, кто увидит эти чудеса своими глазами!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 на Сейшельских островах