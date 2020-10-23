Сподіваємося, ти напоготові, адже попереду на нас чекає захоплива подорож! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 21 випуск від 23.10.2021 на сайті Нового каналу!

Цього разу ведучі познайомляться з найпрогресивнішими землянами нашої планети – нідерландцями. Ці люди славляться титулом богів інженерії, адже в їхніх містах можна зустріти мости, надруковані 3D-принтерами! У 21 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2021 ведучим вдасться поспілкуватися з представником королівської родини, велосипедним мером та дізнатися більше про особливості їхнього життя!

Закладаємося, що на цьому ти не припиниш дивуватися, а просидиш весь випуск у подиві від технологічних див, які придумали ці дивовижні земляни! Нашестя двоколісних коней, приховані мільярдери, сучасні барони – усе це та багато інших захопливих відкриттів уже чекають на тебе! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 21 випуск від 23.10.2021 і стань першим, хто побачить ці дива на власні очі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 на Сейшельських островах