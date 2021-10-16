Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 29 от 16.10.2021 на сайте Нового канала! В этот раз мы отправимся туда, где свой медовый месяц провели голливудские актеры, члены королевской семьи и другие популярные личности! Наш пункт назначения – Сейшельские острова!

Белоснежные пляжи, голубые и прозрачные воды океана, изумрудные горы – не ожидание, которое не совпадает с реальностью, а настоящий сон наяву! Но в 29 выпуске трэвел-шоу Орел и Орел и Решка. Чудеса света 2021 такой расклад будет ждать только туриста с безлимитной картой.

А вот какими развлечениями себя удовлетворит бюджетный путешественник? Кому из ведущих удастся увидеть редких жителей этого удивительного острова? А также побывать на удивительной красоты instaпляже? Проверить свою интуицию ты можешь в трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 29 от 16.10.2021, а также увидеть другие интересности этого райского места!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Пакистане