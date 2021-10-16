Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 20 выпуск от 16.10.2021 на сайте Нового канала! Ведущие снова прилетели в Пакистан, чтобы показать тебе древний город Лахор. Он очень отличается от пакистанского города Карачи своими традициями и образом жизни людей. Готов к культурному шоку? Смотри онлайн 20 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне.

Кирилл Макашов рискнет собственным здоровьем и устроит тест-драйв местных аттракционов. А Michelle Andrade полетит в Каракорум и узнает, как живут горные пакистанцы. Хочешь познакомиться с уникальными землянами? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 20.

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