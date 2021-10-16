Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 20 випуск від 16.10.2021 на сайті Нового каналу! Ведучі знову прилетіли в Пакистан, щоб показати тобі древнє місто Лахор. Воно дуже відрізняється від пакистанського міста Карачі своїми традиціями та способом життям людей. Готовий до культурного шоку? Дивись онлайн 20 випуск тревел-шоу Орел і Решка. Земляни.

Кирило Макашов ризикне власним здоров’ям і влаштує тест-драйв місцевих атракціонів. А Michelle Andrade полетить до Каракоруму та дізнається, як живуть гірські пакистанці. Хочеш познайомитися з унікальними землянами? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 20.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Африці (Руанда, Земля тисячі пагорбів)