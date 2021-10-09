В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 28 от 09.10.2021 ты познакомишься с удивительными жителями нашей планеты – горными гориллами! Эти огромные приматы живут в тропиках Африки и являются национальным достоянием Руанды.

К счастью для премиального туриста, встреча с популяцией горных горилл – дорогое удовольствие, которое под силу только богатому человеку. Как же тогда быть бюджетному путешественнику? Что придумает этот умник и найдет ли чем себя развлечь? Ответы – в 28 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021!

Владельцу безлимитной карточки придется пройти нелегкий путь по непроходимым тропикам, выучить язык горилл и правила обращения с этими животными. Но будут ли оправданными такие жертвы? Предлагаем не гадать, а увидеть все своими глазами! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 28 от 09.10.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Пакистане