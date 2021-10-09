Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 19 выпуск от 09.10.2021 на Новом канале! Michelle Andrade и Кирилл Макашов прилетели в Пакистан, чтобы познакомить тебя с уникальными землянами, которые совсем не похожи на нас. Пакистанцы едят из пакетов, а в школах учат на память Коран. Разрисовывают грузовики и моют коров на автомойках. Чем еще они удивят наших ведущих? Смотри в 19 выпуска Орел и Решка. Земляне онлайн.

Кирилл Макалов будет отдыхать с безлимитной картой и узнает, как живут богатые пакистанцы. А Michelle Andrade познакомится с простыми людьми, увидит их быт и традиции. Не пропусти уникальную путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 19.

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