Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 27 от 02.10.2021 на сайте Нового канала! Возможно, ты никогда не слышал о новом чуде света, но точно знаешь его обитателей – разноцветных рыбок из аквариумов. В этот раз ведущие отправятся в Танзанию, где находится самая длинная пресноводная артерия нашей планеты – озеро Танганьика.

В 27 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка 2021 турист с безлимитной картой сможет насладиться довольно скромной, однако роскошью бедного на туристические развлечения города Кигомы. А вот бюджетный турист неожиданно для себя станет спонсором попрошаек-танзанийцев и позволит себе отель, где дикие животные разгуливают под открытым небом!

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 27 от 02.10.2021! Не пропусти другие открытия и сюрпризы, которые приготовит для путешественников Танзания, а также стань свидетелем страстного курортного романа ведущей с местным жителем!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Непале