Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 19 випуск від 09.10.2021 на Новому каналі! Michelle Andrade та Кирило Макашов прилетіли в Пакистан, щоб познайомити тебе з унікальними землянами, які зовсім не схожі на нас. Пакистанці їдять з пакетів, а у школах вчать на пам'ять Коран. Розмальовують вантажівки та миють корів на автомийках. Чим ще вони здивують наших ведучих? Дивись у 19 випуску Орел і Решка. Земляни онлайн.

Кирило Макалов відпочиватиме з безлімітною карткою і дізнається, як живуть багаті пакистанці. А Michelle Andrade познайомиться з простими людьми, побачить їхні побут і традиції. Не пропусти унікальну мандрівку – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 19.

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