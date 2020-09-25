Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 17 выпуск от 25.09.2021 на Новом канале! Michelle Andrade и Кирилл Макашов прилетели в Азербайджан. Для знакомства с этими землянами они выбрали столицу – город Баку. Азербайджанцы любят щеголять деньгами, а дорогой автомобиль – главный признак достатка. Именно поэтому Michelle с безлимитной картой взяла себе Bentley. Ведущая поехала на обед в дорогой ресторан, где обычно отдыхают президенты, шейхи, бизнесмены и легенды футбола. А еще посетила традиционную азербайджанскую свадьбу.

В 17 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов познакомился с простыми людьми. Он узнал, как живется местным рядом с нефтяными вышками, а также побывал на крупнейшем рынке в Баку. Чем удивили ведущих азербайджанцы? Смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 17.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Кыргызстане (Небесные горы)